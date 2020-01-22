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Более 100 тысяч кустарников высадят в столице весной

22.01.2020 23:59
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Более 100 тысяч кустарников высадят в столице весной

На благоустроенных в минувшем году улицах столицы весной этого года будут высажены более 108 тысяч кустарников. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента капитального ремонта.

По данным ведомства, зеленые насаждения будут высажены в апреле и мае. На городских площадях и улицах высадят кизильник, рябину (по 27000 растений), снежноягодник (20000 кустов), кусты спиреи (более 18000), сирень, и другие растения.

Для каждой улицы города были подобраны растения, представляющие наибольшую декоративную привлекательность, пишет РИА Новости.

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