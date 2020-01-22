Голый землекоп поможет человечеству разгадать тайну бессмертия

Небольшой зверек, относящийся к отряду грызуны и семейству землекоповые, вызывает особый интерес у ученого мира. Специалисты непрестанно пытаются выяснить природу уникальных свойств млекопитающего под названием голый землекоп.

Роющего грызуна можно обнаружить в полупустынях и саваннах Сомали, Кении и Эфиопии. Он небольших размеров и ведет скрытый образ жизни, питаясь подземными элементами растений (клубнями, луковицами и т.п).

На землекопа охотятся змеи и другие хищники.

У животного очень маленькие глаза, с плохой остротой зрения.

Мелкий грызун имеет длину тела от 8 до 10 см, и хвоста – 3-4 см. Его вес составляет от 30 до 35 г. Самки гораздо крупнее самцов и могут весить до 80 г.

Внешний вид животных обусловлен подземным образом жизни. Это тяжелое сложение, отсутствие волосяного покрова, короткие конечности, большие зубы.

В целом, вид обладает рядом уникальных особенностей:

имеют сложную социальную структуру, которая также наблюдается у пчел и термитов;

отличаются холоднокровностью, способны замедлять метаболизм;

не чувствуют порезов и ожогов, их кожный покров нечувствителен к кислоте;

на них не отражаются высокие концентрации углекислого газа, поэтому они хорошо переносят кислородное голодание.

Голые землекопы могут прожить 18 минут в бескислородной среде без какого-либо вреда.

Млекопитающие, обитающие под землей, в отличие от своих собратьев живут в несколько раз дольше, до 30 лет. Примечательно и то, что до глубокой старости их кровеносная система и сердечная мышца остаются здоровыми. Кроме того, в соединительной ткани долгожителей Царства Животные вырабатывается гиалуроновая кислота, которая регулирует клеточный рост.

Также у голого землекопа наблюдается невиданная сопротивляемость раковым заболеваниям. По словам ученых, у млекопитающих организм остается здоровым практически до смерти. Для сравнения это похоже на то, как если бы человек умирал в 80 лет с телом 30-летнего.

Сибирские ученые уверяют, что склонность вида к долгожительству обусловлена тем, что ДНК животных имеет способность к восстановлению.