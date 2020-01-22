Первый заместитель генпрокурора Буксман подал в отставку
Александр Буксман в 2006 году стал первым заместителем генерального прокурора.
Первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман ушел в отставку. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник в ведомстве.
Собеседник издания не уточнил, что могло послужить поводом для принятия такого решения.
Уточняется, что Буксмана назначили на должность первого заместителя генерального прокурора в 2006 году. На официальном портале прокуратуры Российской Федерации сказано, что он награжден несколькими государственными и ведомственными наградами.
Написать комментарий