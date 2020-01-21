Стало известно будущее Силуанова

Антон Силуанов может сохранить свою должность главы Минфина в новом правительстве.

По информации источников Bloomberg и Forbes в правительстве, министр финансов Антон Силуанов может лишиться своей должности первого вице-премьера. При этом отмечается, что он, возможно, сохранит свой пост главы Минфина в составе нового кабинета министров.

Отмечается, что Силуанов занимает эту должность с 2011 года, а в 2018 году его назначили на пост первого вице-премьера России, пишет РБК.