Орешкин рассказал об уровне неравенства в России

Максим Орешкин заявил, что зажиточные россияне имеют на руках в 15,6 раза больше средств, чем бедные.

Бывший министр экономического развития РФ Максим Орешкин рассказал, что в России наблюдается тенденция снижения социально-экономического неравенства. Также он отметил, что несмотря на это, разница в доходах населения страны остается на недопустимо высоком уровне. По его словам, в РФ богатые люди имеют в 15,6 раз больше средств, чем бедные. Об этом Орешкин сообщил в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Экс-глава Минэкономразвития считает, что появление тенденции снижения социально-экономического неравенства связано с принятыми в 2012 году решениями. Орешкин пояснил, что речь идет о майских указах президента, которые были направлены на повышение заработных плат бюджетников, пишет РБК.