Россия создает вакцину от нового коронавируса

Анна Попова заявила, что когда речь идет о подобных биологических угрозах, Россия оперативно реагирует на них.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Российская Федерация приступила к созданию вакцины от нового коронавируса, который был зафиксирован в КНР. Также она отметила, что когда речь идет о подобных биологических угрозах, страна незамедлительно реагирует на них. Так Попова ответила на вопрос журналистов о том, идет ли в России разработка вакцины от данного вируса.

Китайское правительство во второй половине декабря прошлого года сообщило о вспышке пневмонии. Специалисты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Уточняется, что этот вирус уже распространился за пределы КНР: в Южную Корею, Японию, Таиланд и США, пишет РИА Новости.