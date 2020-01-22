Путин заявил о недопустимости двоевластия в России

Владимир Путин считает, что РФ должна оставаться сильной президентской республикой.

На встрече со студентами в образовательном центре "Сириус" президент России Владимир Путин отреагировал на предложение ввести в стране институт президентского наставника. По мнению главы государства, такая идея может оказаться губительной для РФ, так как возникло бы двоевластие.

"Думаю, что для такой страны, как Россия, это неприменимо", - сказал Путин.

Так российский президент ответил на вопрос участника мероприятия о будущем страны после 2024 года: он предложил использовать опыт Сингапура, где существовала должность наставника главы государства.

Также Путин подчеркнул, что Российская Федерация должна оставаться сильной президентской республикой. Он пояснил, что для такой большой и многонациональной страны нужна сильная президентская власть, пишет РИА Новости.