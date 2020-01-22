Путин оценил возможность смены формы правления в России

Лидер России призвал не проводить эксперименты с переходом страны к парламентской республике.

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с общественностью Липецкой области заявил, что не считает целесообразным переход страны к парламентской республике. Так глава государства ответил на вопрос журналиста о возможности смены формы правления в РФ.

Кроме того Путин подчеркнул, что парламентские республики довольно распространены в мире, особенно в европейских странах, однако он призвал не проводить эксперименты со сменой формы правления в России, пишет РИА Новости.