В Минобороны рассказали о защите Москвы от ракет

Министерство обороны России раскрыло подробности системы ПРО, развернутой вокруг Москвы.

Не только столица России, но и весь центральный промышленный район страны защищены специальной системой противоракетной обороны, которая защищает территорию от ядерного удара межконтинентальными баллистическими ракетами. Московская ПРО может перехватить несколько десятков ядерных боеголовок и уничтожить их за несколько секунд.

Речь идет о системе А-135 "Амур", которая оснащенная противоракетами шахтного базирования и способна отслеживать 100 целей одновременно, отличать ядерные боеголовки от ложных, определяя их на расстоянии 1,2–1,5 тыс. км, а космические объекты — на расстоянии от 600 до 1 тыс. км.

Центральным же элементом в системе ПРО Москвы является многофункциональная радиолокационную станцию (РЛС) "Дон-2Н". Она нацелена на обнаружение, сопровождение и наведения на определенные цели противоракет. Система может засечь объект размером 5 см на расстоянии до 2 тыс. км.

Тем не менее, в Минобороны планируют модернизировать существующую систему ПРО, прикрывающую центр России. Известно, что новая система противоракетной обороны сможет справиться как с одиночными, так с группой ракет. Также система может противостоять межконтинентальным баллистическим ракетам нового поколения, которые имеют в своем арсенале различные средства преодоления ПРО, пишет ТАСС.