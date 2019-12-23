В распоряжение Минобороны поступил первый комплект новейшего ЗРК С-350 «Витязь»

Речь идет о самоходной пусковой установке, которая может поразить все существующие и перспективные средства предполагаемого противника.

Российская армия продолжает принимать в свое распоряжение новейшее вооружение. Так, недавно в Минобороны поступил первый комплект новейшей ЗРС средней дальности С-350 «Витязь». Как информирует РИА Новости, соответствующая информация поступила от пресс-службы концерна «Алмаз-Антей».

С-350 «Витязь» представляет собой самоходную пусковую установку. Она может поразить все существующие и перспективные средства предполагаемого противника. Речь идет в том числе и о малозаметных целях и крылатых ракетах. Как отмечается, ЗРС может функционировать не только автономно, но и в составе эшелона ПВО.