Сбербанк назвал популярный способ кражи денег с карт

Станислав Кузнецов предостерег россиян от отправки данных пластиковой карты через мессенджеры.

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что злоумышленники могут получить доступ к персональным данным жителям России не только в теневом сегменте интернета. Он пояснил, что зачастую россияне пересылаю друг другу фотографии своей пластикой карты в популярных мессенджерах из-за чего конфиденциальная информация может оказаться в Сети.

По словам Кузнецова, когда мошенники получают пин-коды и CVC-коды, им остается узнать минимальный набор данных - ФИО и номер телефона жертвы. Используя методы социальной инженерии злоумышленники легко добывают нужную информацию, например, звонят россиянам от имени представителя банковской организации, пишет РИА Новости.