Президент сократил визит в Израиль и Палестину

Президент России Владимир Путин принял решение сократить свой рабочий визит в Израиль и Палестину.

Согласно информации, полученной от помощника президента России Юрия Ушакова, глава государства принял решение сократить свой рабочий визит в Израиль и Палестину. Ранее планировалось, что Владимир Путин проведет в рабочей командировке два дня, но в связи со сложившейся ситуацией с Правительством, рабочий визит будет сокращен до одного дня. По словам Ушакова, он состоится 23 января. Израиль выразил понимание ситуации и не высказал возражений против сокращения запланированного посещения, пишет РИА Новости.