Президент РФ потребовал усовершенствовать структуру потребительской корзины

Владимир Путин заявил, что в продуктовой корзине не хватает мяса, морепродуктов, овощей и фруктов.

Лидер Российской Федерации Владимир Путин на встрече с представителями общественности заявил, что структура потребительской корзины россиян нуждается в усовершенствовании. Он пояснил, что в ней большую часть занимают картофель, хлебобулочные изделия и жиры, а вот мяса, морепродуктов, овощей и фруктов в продуктовой корзине довольно мало. В связи с этим, Путин призвал экспертов пересмотреть минимальный набор продуктов питания, пишет РИА Новости.