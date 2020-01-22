Главой аппарата правительства стал Дмитрий Григоренко.

Глава кабмина Михаил Мишустин провел первые назначения в аппарате правительства. Соответствующие распоряжения обнародованы на портале кабинета министров.

Отмечается, что в этих документах содержится информация об изменениях в структуре правительства и кадровых назначениях в аппарате кабмина.

Известно, что у руководителя аппарата, которым стал Дмитрий Григоренко, может иметь не более 11 заместителей. Его первым заместителем стал Валерий Сидоренко.

Уточняется, что должности заместителей также заняли бывший замглавы Минфина России Илья Трунин, руководитель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, экс-замглавы ФНС Светлана Андрющенко, а также бывший руководитель Департамента международного сотрудничества правительства Эльмир Тагиров, экс-начальник управления интерактивных сервисов Ольга Чепурина и бывший руководитель управления ФНС Игорь Шевченко. Ольга Кривонос и Алексей Уваров сохранили должности заместителей.

Руководить протоколом председателя правительства будет эск-сотрудница ФНС Наталья Савина.

Подчеркивается, что максимальное число сотрудников кабмина установлено на уровне 1545 человек, пишет "Интерфакс".