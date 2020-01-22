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Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете

22.01.2020 11:12
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Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете

Это нужно для реализации поручений, озвученных президентом Путиным Федеральному собранию.

Новый глава правительства РФ Михаил Мишустин распорядился подготовить ряд изменений в закон о бюджете на 2020-2022 годы, а также в закон о бюджете Пенсионного фонда, передает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт кабмина. Как отмечается, это нужно для реализации поручений, озвученных президентом Путиным Федеральному собранию на прошлой неделе.

Известно, что соответствующими поправками будут заниматься представители Минфина и Минтруда. К работе также планируется подключить федеральные органы.

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