Путин заявил, что новое правительство получилось сбалансированным

Обращаясь к новому главе кабмина Михаилу Мишустину, Путин пожелал удачи и успехов в новой должности.

Российский лидер Владимир Путин, оценивая состав нового правительства, заявил, что оно получилось сбалансированным и обновленным, передает Интерфакс.

«Правительство у нас получилось очень сбалансированным», — подчеркнул президент на встрече с новыми членами кабмина.

При этом глава РФ также отметил тот факт, что осталось немало тех, кто работал в предыдущем составе. Обращаясь к новому главе кабмина Михаилу Мишустину, Путин пожелал удачи и успехов в новой должности.

Сегодня также стал известен поименный состав нового правительства.