Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
22 ЯНВ, 10:20 МСК
USD (ЦБ)    61,8552
EUR (ЦБ)    68,6222

22 ЯНВ, 10:20 МСК
USD (ЦБ)    61,8552
EUR (ЦБ)    68,6222

Долги россиян по ЖКХ будут взыскивать коллекторы

22.01.2020 08:43
Комментарии
Долги россиян по ЖКХ будут взыскивать коллекторы

Этот вопрос рассматривался в ходе заседания рабочей группы, которая разрабатывает законопроект соответствующего содержания.

Коллекторские агентства могут допустить до жилищно-коммунальных долгов, информирует «Коммерсант» со ссылкой на своих собеседников. По информации источников, этот вопрос рассматривался в ходе заседания рабочей группы, которая разрабатывает закон о взыскании долгов ЖКХ. В законопроекте предусматривается отдельный пункт, дающий возможность представителям профессиональных коллекторских агентств взыскивать долги за коммунальные услуги. Вместе с этим досудебный порядок возврата долга не станет обязательным, пояснили собеседники «Ъ».

Комментировать (без регистрации)
Путин заявил, что новое правительство получилось сбалансированным
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Выбросить кошелек с зарплатой в урну». Чего нельзя делать держателям банковских карт?

«Выбросить кошелек с зарплатой в урну». Чего нельзя делать держателям банковских карт?
Экономика

Пенсионеров становится меньше. Кому это выгодно?

Пенсионеров становится меньше. Кому это выгодно?
Экономика

Белоруссия демонстративно закупила нефть у Норвегии. Сколько и зачем Минск переплатил?

Белоруссия демонстративно закупила нефть у Норвегии. Сколько и зачем Минск переплатил?
Экономика 9

Перевернутая пирамида. Как сделать эффективной систему господдержки промышленности в России?

Перевернутая пирамида. Как сделать эффективной систему господдержки промышленности в России?
Исследования

«Космический день» для голосования. Когда россиянам предложат решить судьбу Конституции

«Космический день» для голосования. Когда россиянам предложат решить судьбу Конституции
Политика

Небедный премьер. Как Мишустин заработал свое состояние

Небедный премьер. Как Мишустин заработал свое состояние
Политика

Узнай, страна

В Подмосковье впервые разработали и изготовили самые крупные в России преобразователи частоты тока

В Подмосковье впервые разработали и изготовили самые крупные в России преобразователи частоты тока

Во Владивостоке начали расширение аквафермы по выращиванию устриц, морских ежей и трепангов

Во Владивостоке начали расширение аквафермы по выращиванию устриц, морских ежей и трепангов

В Свердловской области разработали новые модели трехсекционного трамвая двунаправленного движения

В Свердловской области разработали новые модели трехсекционного трамвая двунаправленного движения

В Московской области запустили новую линию по производству керамогранита уникального формата

В Московской области запустили новую линию по производству керамогранита уникального формата

Новости дня

10:07 Коронавирус в Китае: 440 случаев заражения, девять с летальным исходом Коронавирус в Китае: 440 случаев заражения, девять с летальным исходом
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
07:30 Путин заявил, что новое правительство получилось сбалансированным Путин заявил, что новое правительство получилось сбалансированным
21 ЯНВ, 23:58 Паучий «Стоунхендж» продолжает интриговать ученых Паучий «Стоунхендж» продолжает интриговать ученых
21 ЯНВ, 22:55 В МИД прокомментировали статью премьера Польши о Второй мировой войне В МИД прокомментировали статью премьера Польши о Второй мировой войне
21 ЯНВ, 21:53 Объявлен состав нового Правительства России Объявлен состав нового Правительства России
21 ЯНВ, 21:08 Растения поглощают свинец из перовскитных солнечных элементов больше, чем ожидалось Растения поглощают свинец из перовскитных солнечных элементов больше, чем ожидалось
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
21 ЯНВ, 20:32 Ученые создали первую в мире рентгеновскую карту окрестностей черной дыры Ученые создали первую в мире рентгеновскую карту окрестностей черной дыры

Узнай, страна!

10:05 В Подмосковье впервые разработали и изготовили самые крупные в России преобразователи частоты тока В Подмосковье впервые разработали и изготовили самые крупные в России преобразователи частоты тока
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter