Долги россиян по ЖКХ будут взыскивать коллекторы

Этот вопрос рассматривался в ходе заседания рабочей группы, которая разрабатывает законопроект соответствующего содержания.

Коллекторские агентства могут допустить до жилищно-коммунальных долгов, информирует «Коммерсант» со ссылкой на своих собеседников. По информации источников, этот вопрос рассматривался в ходе заседания рабочей группы, которая разрабатывает закон о взыскании долгов ЖКХ. В законопроекте предусматривается отдельный пункт, дающий возможность представителям профессиональных коллекторских агентств взыскивать долги за коммунальные услуги. Вместе с этим досудебный порядок возврата долга не станет обязательным, пояснили собеседники «Ъ».