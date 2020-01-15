Новый вид богомола, обнаруженный в Перу, охотится, пронзая свою добычу

Богомолы хорошо известны как опытные, грозные и успешные охотники. Новый вид, обнаруженный в Перу, добавил еще одно интригующее оружие в свой арсенал. Насекомые пронзают добычу шипами на ногах.

По словам исследователей, это новая охотничья стратегия, не встречавшаяся ранее у богомолов.

Доктор Хулио Ривера, энтомолог из Университета Сан-Игнасио-де-Лойола в Лиме, ​​впервые столкнулся с образцом самца подобного богомола в 2000 году, когда его коллега поймал насекомое в тропическом лесу Тинго Мария в Перу, и доставил в лабораторию. В последующие годы появилось больше образцов, которые были добавлены в университетскую коллекцию и Ривера приступил к описанию нового вида.

Он наблюдал за охотой молодых богомолов и обнаружил то, чего ранее никогда не видел. Энтомолог заметил, что одно из насекомых поймало муху, ударив по ней острыми шипами, расположенными на передних ногах.

«При более внимательном наблюдении за другими попытками охоты я понял, что богомол как копьем пронзает свою добычу передними ногами вместо того, чтобы схватить ее, известное правило всех богомолов», – сообщил Ривера

Как и у других богомолов у нового вида (лат.Carrikerella simpira) передняя нога покрыта шипами.

Но в отличие от других богомолов у C. simpiras шипы более мощные, удлиненные и похожи на трезубец. Насекомое пронзает ими добычу и та уже не в состоянии сбежать.

«Стандартная» передняя голень у P. kanjaris в сравнении с модифицированной передней голенью C. simpira. Йони Каллохуари

«Чтобы быть на 100 процентов уверенными, мы снимали на видео охоту богомолов и смотрели ролик в замедленном темпе. Необычный стиль охоты этого вида подтвердился. Кажется, это первое насекомое, которое пронзает добычу своими ногами», – рассказал Ривера

По словам исследователя, другие насекомые, к примеру, такие как мухи-разбойники, пронзают добычу, но используют для этих целей свои специальные мундштуки. Он отметил, что это первый случай, когда хищные насекомые пронзают добычу, используя ноги.

3D-напечатанная модель голени C. simpira. Йони Каллохуари

C. simpira из-за своего небольшого размера (менее 4 см) питается мелкими беспозвоночными, такими как клещи и мухи.

Ривера также описывает технику прокалывания как невероятно точную. Некоторые из клещей пойманные богомолами были длиной всего 0,5 миллиметра. Чтобы не пропустить добычу, богомол должен нанести удар своей жертве под определенным углом.

«Представьте, что вы пытаетесь наколоть горох зубочисткой, чтобы добиться успеха, зубочистка должна быть на 90 ° относительно основания гороха, чтобы пробить его, иначе вы в конечном итоге оттолкнете горох», – объяснил Ривера

Как и другие богомолы, C.simpira также мастер камуфляжа. Одни богомолы подражают цветам, другие осам. А C. simpira имитирует серо-зеленый лишайник, который растет на стволах деревьев его дома в тропическом лесу, чтобы помочь ему смешаться и спрятаться от невольных жертв, пишет iflscience.com.

Посмотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=isRq7aaFGn0