В МИД прокомментировали статью премьера Польши о Второй мировой войне

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне.

Издание Politico опубликовало статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне, в которой он заявил, что СССР не только, фактически не освобождал Польшу, но и о том, что нацистский концлагерь Освенцим, расположенный на территории Польши, мог быть освобожден на шесть месяцев раньше, если бы СССР не задержал наступление, встав в 200 километрах от Аушвица. Также, Моравецкий написал о 45 годах советской оккупации, которая, по его словам, стоила миллионов жизней.

На своей официальной странице в Facebook Мария Захарова назвала "настоящим самоубийством" вышедшую статью. Она отметила, что когда польские политики начинают говорить о Второй мировой войне и о ее итогах, все их рассуждения просто пропитаны ложью и манипуляция. Политик напомнила, что Советский союз совершенно бесплатно восстанавливал экономику освобожденной Польши, способствовал тому, чтобы страна вошла в ООН, а также возвращению Польши земель, захваченных Германией, пишет РИА Новости.