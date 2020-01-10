В МИД прокомментировали резолюцию Польши о начале Второй мировой войны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой войны.

На своей странице в Facebook Мария Захарова дала комментарий по поводу принятия Польшей резолюции о начале Второй мировой войны. По ее словам, идеология страны "победила" правду. При этом Захарова отметила, что в том случае, если Польша не согласна с решениями Нюрнбергского трибунала, где была зафиксирована правда, страна должна открыто объявить об этом. Тогда подобные действия можно будет рассматривать как попытку переписать историю и пересмотреть итоги Второй мировой войны.

"Такое впечатление, что, как и во времена инквизиции, наука объявлена польским Сеймом ересью, а сторонники исторических фактов обвинены им в колдовстве. Вот так идеология побеждает правду", - написала Захарова.

Ранее польский Сейм принял резолюцию, согласно которой в начале Второй мировой войны обвиняется не только гитлеровская Германия, но и Советский Союз. Речь идет о подписании 23 августа 1939 года пакта Молотова - Риббентропа между СССР и Германией. В Польше утверждают, что именно их страна стала "первой жертвой тоталитарных режимов", при этом отмечая, что пострадали и страны Восточной Европы, пишет РИА Новости.