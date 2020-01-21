Хафтар покинул Германию, не подписав соглашение о перемирии

В воскресенье в Берлине прошла международная конференция, посвященная разрешению ситуации в Ливии.

Во время Берлинской конференции по урегулированию ливийского конфликта глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар отказался подписать соглашение о прекращении огня. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Москве.

19 января в Берлине прошла конференция, в которой приняли участие представители различных стран и международных организаций.

По словам собеседника газеты, Хафтар в ходе мероприятия вел себя необычно: не выходил на связь и никого не предупредив покинул германскую столицу, так и не поставив свою подпись под документом о перемирии.