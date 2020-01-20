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Песков прокомментировал итоги конференции по Ливии

20.01.2020 15:22
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Песков прокомментировал итоги конференции по Ливии

Дмитрий Песков заявил, что в ходе Берлинской конференции был сделан большой шаг для разрешения ситуации в Ливии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил итоги Берлинской конференции по урегулированию ливийского конфликта.

19 января в германской столице прошла международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии. На саммит были приглашены представители России, Турции, США, ООН, Еврокомиссии, Египта и других стран, а также глава ПНС Файез Саррадж и командующий ЛНА Халифа Хафтар.

Песков рассказал, что Кремль положительно оценивает итоги данного мероприятия. Он пояснил, что в ходе саммита был сделан большой шаг для разрешения ситуации в Ливии, подчеркнув, что теперь эта работа будет продолжена под эгидой Организации Объединенных Наций, пишет РИА Новости.

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В Берлине началась конференция по Ливии
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