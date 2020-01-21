Козак не попадет в новое правительство

Источники не уточнили, кто может стать новым зампредом правительства РФ по ТЭКу и промышленности.

И.о. вице-премьера по ТЭКу и промышленности Дмитрий Козак не попадет в состав обновленного кабинета министров. Об этом передает принадлежащее Григорию Березкину РБК, ссылаясь на источники в правительстве.

О том, кто может стать новым заместителем председателя кабмина Российской Федерации собеседники издания не говорят.

Отмечается, что Козак занимался вопросами розничной торговли, промышленности, а также отвечал за топливно-энергетический комплекс. Помимо этого он был куратором цен на бензин.