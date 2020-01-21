Россиян предупредили об угрозе коронавируса из КНР

Сергей Краевой заявил, что новый тип коронавируса 2019-nCoV представляет биологическую угрозу россиянам.

Заместитель руководителя Министерства здравоохранения Сергей Краевой считает, что вспышка нового коронавируса в Китае представляет биологическую угрозу жителям Российской Федерации.

Отмечается, что 21 января во время рассмотрения законопроекта о биологической безопасности он привел примеры изменения свойств бактерий и вирусов, приводящих к заболеванию человека. По его словам, к ним можно отнести развивающуюся в КНР инфекцию, вызванную коронавирусом.

В конце декабря власти Китая сообщили, что в стране была зафиксирована новая вспышка пневмонии. По предварительным данным, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Подчеркивается, что вирус передается от человека к человеку и уже распространился в Южную Корею, Японию и Таиланд, пишет РИА Новости.