Скворцова может покинуть Минздрав

По информации источников, новым главой Минздрава может стать Михаил Мурашко или Владимир Уйба.

Исполняющий обязанности руководителя Министерства здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова собирается уйти из правительства. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источников, близких к соответствующему ведомству и кабмину.

По словам собеседников газеты, претендентами на должность министра здравоохранения являются глава Росздравнадзора Михаил Мурашко и руководитель ФМБА Владимир Уйба.