Россия не дает Белоруссии согласие на транзит нефти из Казахстана

Александр Лукашенко сообщил, что Минск может закупать нефть из Казахстана, если Москва даст соответствующее согласие.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Российская Федерация отказалась предоставить республике разрешение на транзит нефти из Казахстана. Белорусский президент добавил, что Минск может закупать казахстанское сырье, если Москва даст соответствующие согласие.

Кроме того Лукашенко считает странной ситуацию, что Россия не дает Белоруссии разрешения на транзит нефти от общего союзника. Он отметил, что республике предстоит разобраться с возникшим положением дел, пишет РИА Новости.