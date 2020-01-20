РФ согласилась заплатить Белоруссии за грязную нефть

Москва и Минск согласовали методы по определению компенсации за загрязнение нефтепровода "Дружба".

20 января пресс-служба белорусского правительства сообщила, что Российская Федерация и Белоруссия достигли соглашения о методах компенсации за загрязнение нефтепровода "Дружба" некачественным сырьем. Соответствующие договоренности были достигнуты 16 января в ходе встречи исполняющего обязанности вице-премьера России Дмитрия Козака с замглавой белорусского правительства Игорем Ляшенко. Отмечается, что в пресс-службе не стали уточнять размер компенсации и раскрывать другие подробности соглашения, пишет ТАСС.