Мутко может не войти в обновленный состав правительства

Виталий Мутко может покинуть свой пост вице-премьера по инфраструктуре.

По данным трех источников, приближенных к Белому дому, исполняющий обязанности зампредседателя правительства по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко может не попасть в обновленный состав кабинета министров.

Политик с 2008 года занимал в российском правительстве различные должности, а с 2018 года он стал вице-премьером по инфраструктуре. Отмечается, что Мутко занимался вопросами развития регионов, строительства и социально-экономического сотрудничества с республиками Абхазия и Южная Осетия, пишет РБК.