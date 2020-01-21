Путин предложил Чайке стать полпредом президента в СКФО
Владимир Путин подчеркнул, что Юрий Чайка на новом посту должен уделить повышенное внимание борьбе с терроризмом.
Официальный представитель главы Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин предложил бывшему Генпрокурору Юрию Чайке занять должность полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе.
По словам Пескова, соответствующий приказ пока не подписан.
Путин отметил, что Чайка на новой работе должен сконцентрироваться на вопросах борьбы с терроризмом, так как они по-прежнему актуальны для СКФО, пишет РИА Новости.
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