Орешкина в правительстве Мишустина не будет

Новым главой Минэкономразвития может стать Максим Решетников.

Исполняющий обязанности главы Минэкономразвития России Максим Орешкин не попадет в состав обновленного правительства премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Отмечается, что его могут назначить новым помощником российского главы Владимира Путина по экономике. Об этом РБК сообщил источник, близкий к данному ведомству.

Также собеседники агентства, приближенные к кабмину, добавили, что должность Орешкина может занять губернатор Пермского края Максим Решетников, так как его кандидатура уже обсуждалась в правительстве.