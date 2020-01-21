Песков объяснил спешку с изменением Конституции РФ

Дмитрий Песков рассказал, что все инициативы президента России реализуются в первую очередь.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что любые предложения главы Российской Федерации Владимира Путина выполняются в первую очередь. Также он подчеркнул, что реализация инициатив, озвученных президентом в послании Федеральному собранию, не будет откладываться в "долгий ящик". Так Песков ответил на вопрос журналиста о причинах спешки в проведении конституционной реформы.

Ранее Путин внес в Госдуму проект закона о поправках к главному закону РФ. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента, пишет РИА Новости.