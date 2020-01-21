В России стало меньше пенсионеров

Антон Дроздов заявил, что в 2020 году число пенсионеров сократится на 800 тыс. человек.

В 2019 году на пенсию отправилось на 355 тыс. россиян меньше, а в 2020 году порядка 800 тыс. человек не смогут уйти на заслуженный отдых. Отмечается, что тенденция связана с принятием пенсионной реформы. Об этом рассказал руководитель ПФР Антон Дроздов.

Он добавил, что число пенсионеров вырастет за счет тех, кто сможет раньше срока выйти на заслуженный отдых. Это произойдет из-за предстоящих изменений. Так с 2021 года в 56 лет на досрочную пенсию смогут выйти женщины, которые родили четырех и более детей, а с 2023 года в 57 лет - матери троих детей. Также на подобные привилегии могут рассчитывать сотрудники, работающие на вредных и опасных производствах, труженики Севера, медработники и педагоги, пишет "Российская газета".