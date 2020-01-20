Путин внес в ГД проект поправки к Конституции

Ранее Владимир Путин предложил внести некоторые изменения в Конституцию РФ.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. Отмечается, что представителями главы государства при проработке соответствующего вопроса назначены сопредседатели рабочей группы по внесению изменений в основной закон России - председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, руководитель думского Комитета по госстроительству Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

На прошлой неделе в ходе послания Федеральному собранию Путин выступил с инициативой внести некоторые изменения в Конституцию. Также президент предложил вынести пакет изменений в основной закон РФ на всероссийское голосование, пишет ТАСС.