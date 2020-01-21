Токио готовится внедрять системы связи 6G

А вот что касается связи пятого поколения (5G), то она будет внедрена в Японии, отстающей в этом направлении от других стран, только этой весной.

Японское правительство решило приступить к подготовке процесса по внедрению на территории страны систем связи шестого поколения (6G). Как передает ТАСС со ссылкой на ТК NHK, осуществить это планируется к 2030 году. Для реализации проекта был созван совет экспертов, который к лету должен будет разработать стратегию перехода на новейший формат.

А вот что касается связи пятого поколения (5G), то она будет внедрена этой весной. Примечательно, что Япония в этом плане отстает от США и Южной Кореи, которые уже используют 5G.