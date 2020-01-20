Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова вместе?

Бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон встретились на церемонии вручения наград премии Гильдии киноактеров США.

В Лос-Анджелесе состоялась торжественная церемония вручения наград премии Гильдии киноактеров США. Причем, чуть ли не главным сюрпризом церемонии стала встреча бывших супругов Брэда Питта и Дженнифер Энистон, которые продемонстрировали очень теплые взаимоотношения.

Так, после получения премий актеры встретились за кулисам. Экс-супруги обнялись и мило побеседовали, подогрев слухи о своем воссоединении, которые циркулируют среди поклонников пары с лета 2019 года, когда актеры вместе посещали один из детских домов в Мексике.

Брэду Питту вручили награду за роль второго плана в комедийной драме «Однажды в... Голливуде», а роль Дженнифер Энистон в сериале «Утреннее шоу» признали лучшей в номинации «Лучшая женская роль в драматическом сериале», пишет 360TV.