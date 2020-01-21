Названа причина пожара в Томской области, в результате которого погибло 11 человек

Не исключено, что загореться мог обогреватель, что и привело к возгоранию на площади 208 квадратных метров.

Названа причина пожара в Томской области, которая привела к гибели людей. Короткое замыкание могло привести к возгоранию дома в поселке Причулымском (Асиновский район Томской области), о чем РИА Новости рассказал собеседник из экстренных служб. По его словам, не исключено, что загореться мог обогреватель. Площадь возгорания составила порядка двухсот квадратных метров.

В результате возгорания помещения, которое было общежитием, погибло 11 человек: десять граждан Узбекистана и одна гражданка России. Два человека смогли спастись. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.