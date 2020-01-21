Москва представила ООН доказательства фальсификации химатаки в сирийской Думе

Одним из доказательств недостоверной информации об использовании химоружия стали показания многих очевидцев.

Во время заседания Совбеза ООН России представила факты, доказывающие фальсификацию использования химического оружия в сирийской Думе в 2018 году, информирует РИА Новости. Главной темой заседания, которое прошло в понедельник по инициативе российской стороны, стал доклад ОЗХО от 1 марта 2019 года, в котором речь идет о расследовании инцидента, случившегося в Думе (Восточная Гута) в апреле 2018 года. Одним из доказательств недостоверной информации об использовании химоружия стали показания многих очевидцев.