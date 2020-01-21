Футболист Александр Кокорин продолжит карьеру в Сочи

Контракт 28-летнего нападающего рассчитан до конца 2020 года.

Скандально известный футболист питерского ФК «Зенит» Александр Кокорин продолжит свою карьеру в ФК «Сочи» на правах аренды, передает РИА Новости со ссылкой на аккаунт клуба в Twitter. В сообщении уточняется, что контракт 28-летнего нападающего – до конца 2020 года.

Напомним, что осенью прошлого года футболист оказался фигурантом двух конфликтов в российской столице, по итогам которых прошли судебные разбирательства. В результате Кокорина приговорили к заключению в исправительной колонии. На свободу он вышел 17 сентября. «Зенит» попытался подать дозаявку, однако получил отказ.