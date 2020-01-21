СМИ назвали имя нового главаря ИГИЛ

Имя главного боевика – Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль-Сальби.

Стало известно имя нового главаря террористов «ИГИЛ» (ИГ, «Исламское государство», запрещено в РФ). Как передает Газета.ру, публикация соответствующего содержания появилась в The Guardian. Издание ссылается на собеседников из разведслужб. Имя главного боевика – Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль-Сальби, которого знают как одного из создателей группировки. Как уточняется, он возглавил террористов еще в октябре, после того как провинции Илдиб (северо-запад Сирии) был ликвидирован прежний глава боевиков Абу Бакра аль-Багдади. Эту операцию, как сообщали СМИ ранее одобрил американский президент Дональд Трамп.