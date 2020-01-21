Иран признал поражение украинского Boeing ракетами «земля-воздух»

Они были выпущены по борту Boeing 737-800 с северного направления из ЗРК «Toр-M1».

В Иране признали, что сбили украинский Боинг. Речь идет о втором предварительном отчете, составленном иранской Организацией гражданской авиации о крушении. В документе говорится о том, что падение лайнера произошло после того, как он был поражен двумя ракетами класса «земля-воздух». Как передает РИА Новости со ссылкой на ведомственный отчет, они были выпущены по борту Boeing 737-800 с северного направления из ЗРК «Toр-M1».

Напомним, что потерпевший крушение рейс, направлявшийся в Киев из Тегерана, унес жизни 176 человек. Ранее Иран заявлял о «случайном попадании» ракет.