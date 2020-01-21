В Австралии выпал град размером с мяч для гольфа

После мощной песчаной бури юго-восток Австралии накрыло крупным градом.

Метеорологи Южного Уэльса выпустили экстренное грозовое предупреждение о надвигающейся непогоде.

Первой от разгула стихии пострадала австралийская столица – Канберра. Град размером до 5 см колотил по улицам и повредил множество автомашин. Возле смотровой площадки Эхо-Пойнт были поражены молнией 2 человека, передает ren.tv.

В Сети были размещены видеокадры, на которых горожане после неожиданной напасти катаются по выпавшему граду, будто по снегу.

Судя по кадрам, в некоторых районах города выпало такое количество града, что после него на улицах образовались локальные сугробы.

В Госслужбу по ЧС до сих пор продолжают поступать обращения за помощью и о множественных повреждениях зданий.