Тарантино назвал лучшего актера Голливуда

Известный американский кинорежиссер Квентин Тарантино поведал общественности о том, кто из голливудских актеров является на сегодняшний день лучшим.

Как считает режиссер, актер Крис Пайн является лучшим в Голливуде.

«Я большой поклонник Криса Пайна, если говорить об исполнителях его возраста», – отметил Тарантино.

Лучшая работа Пайна – роль помощника машиниста Уилла Колсона, которую он исполнил в триллере Тони Скотта «Неуправляемый» (кинофильм вышел в прокат в ноябре 2010 года).

Лента повествует о двух железнодорожниках, пытающихся остановить неуправляемый поезд с токсичным грузом.

Кинорежиссер заметил, что не прочь поработать с талантливым актером и пригласить к себе в фильм, если представится такая возможность и у него будет подходящая для Пайна роль, передает ren.tv.