Белоруссия начала экспортировать нефть из Норвегии

Белоруссия закупила нефть для НПЗ "Нафтан" в Норвегии.

Согласно данным, которыми поделился представитель белорусской корпорации "Белнефтехим", страна нашла альтернативу нефти, поставляемой из России. Известно, что белорусская сторона начала закупать нефть в Норвегии. Первая партия норвежской нефти в размере 80 тысяч тонн уже закуплена и должна быть поставлена на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" через Литву, а точнее, через порт в Клайпеде, пишет РИА Новости.

Белоруссия начала искать другие источники получения нефти из-за того, что не удалось договориться с российской стороной о поставках сырья на белорусские НПЗ. Страна обращалась с запросом о поставках нефти к Украине, Польше, странам Балтии, Казахстану и Азербайджану.