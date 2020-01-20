Европа сняла аресты с активов Газпрома

Европейские активы российской компании "Газпром" свободны от арестов и обеспечительных мер.

Как сообщили в пресс-службе "Газпрома", в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге сняты ограничительные меры и разморожены активы компании, арест на которые был наложен по требованию Украины. Это произошло после того, как российский "Газпром" и украинский "Нафтогаз" подписали соглашение на транзит российского газа через территорию Украины, а также обязательство об отказе от всех имеющихся судебных исков и взаимных претензий, пишет ТАСС.