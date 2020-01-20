Мишустин не докладывал Путину о составе правительства

Дмитрий Песков подчеркнул, что президенту РФ будет представлена как структура, так и состав нового кабинета министров, однако возможны и другие вариации.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что премьер-министр Михаил Мишустин пока не представил лидеру РФ Владимиру Путину структуру и состав нового кабинета министров. По его словам, глава государства ознакомится с соответствующим докладов в течение конституционного срока, который еще не истек. Также он отметил, что Путину будет представлена как структура, так и состав нового правительства, однако возможны и другие вариации.

Согласно основному закону РФ, глава правительства, после своего назначения, должен в течение недели предоставить президенту доклад, в котором указаны кандидатуры на должности заместителей председателя кабмина и федеральных министров, пишет "Интерфакс".