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23 января ГД рассмотрит проект закона о поправке к Конституции

20.01.2020 20:12
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23 января ГД рассмотрит проект закона о поправке к Конституции

Ранее президент России внес на рассмотрение ГД законопроект о поправках к главному закону страны.

Первый вице-спикер Государственной думы Иван Мельников рассказал, что 23 января в 10:00 мск законодательный орган на пленарном заседании рассмотрит законопроект, который предполагает внесение изменений в Конституцию РФ, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин внес на рассмотрение в Государственную думу законопроект о поправках к главному закону России.

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Путин внес в ГД проект поправки к Конституции
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