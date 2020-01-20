23 января ГД рассмотрит проект закона о поправке к Конституции
20.01.2020 20:12
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Ранее президент России внес на рассмотрение ГД законопроект о поправках к главному закону страны.
Первый вице-спикер Государственной думы Иван Мельников рассказал, что 23 января в 10:00 мск законодательный орган на пленарном заседании рассмотрит законопроект, который предполагает внесение изменений в Конституцию РФ, пишет РИА Новости.
Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин внес на рассмотрение в Государственную думу законопроект о поправках к главному закону России.
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