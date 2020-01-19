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Опасен ли электрический угорь для человека?

19.01.2020 23:25
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Опасен ли электрический угорь для человека?

Какая из рыб несет наибольшую опасность для человека? Многие ответят, что это легендарная пиранья. Но на самом деле больше всего людей пострадало после столкновения с электрическим угрем.

Эта рыба относится к отряду гимнотообразные, семейству Gymnotidae и является единственным представителем рода Electrophorus.

Животное имеет внешнее сходство с настоящим угрем, однако какое-либо родство между ними исключено.

Электрический угорь в дикой природе​

Электрический угорь обитает в реках Южной Америки и притоках Амазонки. Длина рыб составляет 1-3 м, а вес – 40 кг. Электрические органы животного занимают 66,67% длины тела. В передней зоне тела рыбы находится положительный полюс, а в задней – отрицательный. Напряжение разряда, продуцируемого угрем в аквариумах, может составлять 650 В. Но зачастую он не превышает 350 В у экземпляров размером 1 м. Данной мощности хватает, чтобы загорелось 5 электрических лампочек.

С помощью нервных волокон электроимпульсы передаются в нейроны мозга. Именно так и транслируются разные сигналы, воспринимаемые организмом.

Назначение электрических органов: защита от врагов и обездвиживание добычи (парализация); ориентирование; общение. Угорь может выдавать невероятно мощные разряды и применять их в качестве оружия.

Разряд, вырабатываемый животным, не является смертельным для человека, однако он может быть крайне опасным. Если пловец, пребывая под водой, получает удар током, то он, скорее всего, потеряет сознание.

Электрический угорь имеет еще одну особенность. Некоторые участки его ротовой полости усваивают кислород. Ему необходимо каждые 15 минут всплывать и осуществлять «вдохи». В противном случае он погибнет.

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