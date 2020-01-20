Киев заявил о готовности силой присоединить Донбасс

Сергей Кривонос заявил, что Украина должна быть готова к силовому возвращению Донбасса.

Замглавы Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил, что киевские власти рассматривают все возможные сценарии "освобождения" украинской территории, поэтому вооруженные силы страны должны быть готовы к силовому возвращению Донбасса. Об этом передает УНИАН.

Кроме того Кривонос подчеркнул, что сначала украинской стороне нужно провести ряд мероприятий, прежде чем приступить к присоединению своих земель силой. По его словам к ним относятся ужесточение санкционного давления на Российскую Федерацию, усиление армии Украины, а также развитие системы территориальной обороны страны, пишет "Лента.ру".