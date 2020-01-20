Кадыров опроверг информацию о возможной отставке

Рамзан Кадыров заявил, что собирается завершить свою карьеру в Чеченской Республике.

В понедельник на совещании в Доме правительства в Грозном глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы собирается оставить свой пост. Также он заявил, что не оставит свою должность, так как собирается завершить карьеру в республике. Кроме того Кадыров отметил, что никогда не интересовался работой за пределами своего региона и ему никогда не предлагали занять другой пост.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава Чечни может оставить свой пост, так как ему предложили должность полномочного представителя президента РФ, пишет РИА Новости.