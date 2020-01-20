В ГД оценили идею запретить банковские комиссии за платежи по ЖКХ

Владимир Гутенев считает, что инициатива отмены банковской комиссии за платежи по коммунальным услугам является своевременной.

Зампред комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев прокомментировал идею, в которой предлагается отменить банковскую комиссию за платежи по коммунальным услугам. Также он подчеркнул, что считает эту инициативу актуальной и полезной. Гутенев пояснил, что соответствующий законопроект должен обрадовать россиян с низким уровнем дохода, так как для них подобные платежи составляют значительную часть бюджета, пишет RT.